Главной причиной удорожания баранины эксперты считают экспорт живого скота из РК.

К июлю 2021 года в стране начитывалось 22,9 млн голов овец — на 3,6% больше, чем годом ранее. В том числе 11,8 млн голов принадлежало хозяйствам населения, 9,9 млн — индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам, 1,2 млн — сельхозпредприятиям, сообщает energyprom.kz.

В региональном разрезе больше всего овец насчитывается в Туркестанской области: 5,5 млн голов, против 5,1 млн голов годом ранее, плюс 6,6% за год.

В лидерах также Алматинская (4,3 млн голов овец, плюс 4,7%) и Жамбылская (3,4 млн голов, плюс 3,7%) области.

За полгода в РК было получено 35,5 тыс. тонн овечьей шерсти — на 2,2% больше, чем годом ранее. Из них 56,1% настригли в хозяйствах населения (19,9 тыс. тонн шерсти, плюс 1,3% за год), 39,7% — в хозяйствах ИП и фермерских хозяйствах (14,1 тыс. тонн, плюс 2,8%), 4,3% — на сельхозпредприятиях (всего 1,5 тыс. тонн, плюс 9,4%).

За январь–июнь 2021 года было забито в хозяйствах или реализовано на убой 131,8 тыс. тонн овец в живом весе (плюс 2,1%), и 65,7 тыс. тонн — в убойном весе (плюс 1,9% за год).

В июне 2021 года на базарах и в магазинах страны баранину продавали по 2,3 тыс. тг за кг — на 14,4% дороже, чем годом ранее. Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов страны были отмечены в Нур-Султане, Алматы (по 2,9 тыс. тг за кг) и Караганде (2,6 тыс. тг за кг); самые низкие — в Уральске и Петропавловске (по 1,7 тыс. тг за кг).

Наибольшее годовое удорожание баранины было зафиксировано в Алматы: сразу на 22,6% за год. Значительно подорожала баранина также в Западно-Казахстанской и Алматинской областях.

В настоящее время в РК действует запрет на вывоз маточного поголовья МРС, а правительство РК совместно с заинтересованными госорганами и организациями рассматривает предложение председателя Национальной ассоциации овцеводов Казахстана А. Садырбаева по введению полного запрета на экспорт живого мелкого рогатого скота, сообщает официальный ресурс премьер-министра РК. Вывоз живого скота называют главной причиной повышения цен на баранину внутри страны.