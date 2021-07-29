В Шымкенте едет подготовка к отопительному сезону. Жилые дома в трех районах города, постепенно получают капитальный ремонт труб в своих подвалах.

Компания «Куат жылу строй» обещает теплую квартиру в зимний период.

Зима жителей 22-го дома по Темирлановскому шоссе не застанет жителей врасплох.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону прошла своевременно и качественно.

Владельцы квартир подписали соглашение с коммунальной компанией «Куат жылу строй» на обслуживание тепловых сетей: специалисты поменяли старые трубы, которым почти 30 лет и провели опрессовку.

Айман Ибраева, домком: «Составили договор со всеми, вот тепловики обслуживание идёт на высшем уровне, нам нравится. Вот все говорят труба хорошая, но все равно на это надо смотреть, менять, чистить как говорится тепло очень хорошее, как в советское время было кипяток, вот сейчас также».

Цены на услуги «Куат жылу сервис» доступные, при этом не страдает качество.

Руководитель отдела аппарата акима Абайского района, лично проверяет ход подготовительных работ к предстоящему отопительному сезону.

По его словам, обслуживающие компании ответственно относятся к своей работе.

Онгар Абулхаир, руководитель отдела аппарата акима Абайского района: «Сейчас у нас по Абайскому району к отопительному сезону готовы 150 домов. У нас есть три обслуживающих сервисных компаний, они обслуживают и заменят трубы, опрессовку сделают и промывку сделают».

Ориентировочно начало отопительного сезона запланировано в Шымкенте на середину октября.

График начала подачи тепла может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.

Коркем Усибалиева