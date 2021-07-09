Аким города Шымкент Мурат Айтенов провел штаб по текущей эпидемиологической ситуации.

О принимаемых мерах городского оперативного штаба по борьбе с пандемией доложил первый заместитель акима города Шынгыс Мукан.

В ходе доклада Шынгыс Жумабекович отметил, что эпидситуация в целом осложняется. Во всех странах мира распространение эпидемии набирает обороты. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации уже сегодня 10 регионов страны перешли в красную зону. На сегодняшний день в стране выявлено 448 тысяч больных COVID-19, из них вылечились более 408 тысяч.

В Шымкенте с начала года зарегистрировано 8 931 зараженных коронавирусной инфекцией, из них 7 448 выздоровели. За последние сутки достигнув максимальной отметки выявлено 210 случаев заболеваемости.

2061 человек, контактировавшие с инфицированными, находились под наблюдением врачей. На домашний карантин взяты 737 человек, мерами лечения в стационарах были охвачены 664 человека.

Динамика роста инфицированных за последние две недели достигла 943 случаев.

В городе функционируют 45 прививочных пунктов.

I компонент вакцины получили 303 364 человека, что составляет 56% от подлежащего вакцине населения. ІІ компонентом вакцины привит 183 651 житель, что составляет 30 процентов от установленного контингента.

Внимательно проанализировав динамику эпидемиологической ситуации аким города Мурат Айтенов обратил внимание на то, что эпидемия коронавируса распространяется высокими темпами. Руководителям госорганов и организаций сферы здравоохранения поручено усилить контроль за складывающейся ситуацией и перейти к оперативным действиям по заданному алгоритму. Глава города подчеркнул, что сотрудниками медицинских организаций на сегодняшний день накоплен большой опыт борьбы с эпидемией, а больницы и поликлиники укомплектованы необходимым запасом медикаментов и медицинским оборудованием.

Выслушав доклады ответственных лиц и руководителей медицинских организаций о текущей ситуации, глава города в связи с ростом заболеваемости дал поручение вдвое увеличить количество реанимационных коек в медицинских организациях.

Поручено подготовить в городской многопрофильной больнице №2 дополнительно 250 коек для больных с симптомами COVID-19. Помимо этого, было отмечено, что в перинатальном центре медучреждения должны быть подготовлены 30 коек для беременных женщин.

Ответственным лицам поручено держать на контроле организацию оперативного доступа бригад скорой помощи по вызовам населения, путем их территориального закрепления. Было отмечено, что работу приемных отделений медицинских организаций необходимо выстроить так, чтобы бригады скорой помощи, доставившие больных, не задерживались здесь более чем на 5 минут.

Помимо этого М.Айтенов поручил обеспечить полный контроль за обеспечением медицинских организаций медицинскими препаратами и средствами защиты, аппаратами искусственного дыхания легких, кислородными баллонами, дизельными генераторами и другим оборудованием, а также проводить систематическую работу с цехами по наполнению кислородных баллонов.

Необходимо увеличить количество мобильных и мониторинговых групп по городу, а также рассмотреть вопрос ужесточения мер в отношении субъектов предпринимательства, грубо нарушающие требования карантина и допускающие массовое скопление людей.

В ходе совещания было принято во внимание низкий показатель участия субъектов предпринимательства в проекте «Ashyq». По городу данным проектом на сегодняшний день охвачены лишь 764 субъекта бизнеса.

Установлено, что из числа посетителей данных организаций выявлено 157 человек имеющих «желтый» и «красный» статусы. Было отмечено, что данные показатели очень низкие и не в полной мере отражает ситуацию в городе.

Акимам районов, руководителям ответственных госорганов совместно с городским филиалом Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» поручено усилить информационную работу по разъяснению эффективности данного проекта.