Сегодня ночью рядом с домом №8 по ул. Кабанбай батыра напали на мужчину.

Об этом нашему телеканалу сообщили соседи, выбежавшие на крики пострадавшего.

По счастливой случайности мимо проезжала скорая помощь. Медики оказали парню первую медицинскую помощь и диагностировали у него черепно-мозговую травму.

«Полиция после звонка в 102 приехала только через час. Осмотрели фонариками беседку и просто уехали. Вызовы соседей в 103 и 102 зафиксированы операторами», — рассказали очевидцы.

«Жалко парня. Вроде бы нормальный человек, был опрятно одет, если сможете, возьмите на контроль его состояния в больнице на Роще, чтобы его поставили на ноги», — добавили они.

Уже в больнице сотрудникам полиции пострадавший пояснил, что подрался со своим знакомым, и отказался от прохождения экспертизы и от подачи заявления.

По словам медиков, «молодой человек поступил в первую городскую клиническую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Состояние средней тяжести, у него закрытая черепно-мозговая травма, ушиб легкой степени».

Мы следим за развитием событий.

Шуддин Саидов