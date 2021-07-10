Общая протяженность автомобильных дорог Шымкента составляет 3 247 километров.

37 процентов из них не имеют асфальтных покрытий. В текущем году капитальным и средним ремонтом охвачены 163 улиц. Это даст возможность увеличить долю автодорог в удовлетворительном состоянии до 64 процентов.

Об этом в ходе расширенного заседания Правительства, состоявшегося под председательством Президента Республики Казахстан, сообщил аким города Шымкент Мурат Айтенов.

Сегодня в Шымкенте жители 16 микрорайонов и жилых массивов города испытывают проблему с электроснабжением. В целях повышения качества предоставляемой населению электроэнергии в текущем году начато строительство 14 объектов электроснабжения.

К 2025 году все жилые массивы и микрорайоны города будут полностью обеспечены качественной электроэнергией.

Ведется целенаправленная работа и по газоснабжению населения города. Сегодня в Шымкенте жители 33 населенных пунктов частично обеспечены газопроводом, линии газоснабжения не имеют 8 населенных пунктов. Мощность имеющихся газораспределительных станций недостаточен.

В текущем году ведется строительство 18 объектов газоснабжения, позволяющие решить все проблемные моменты в этой сфере.

Вопрос газификации населения будет снят с повестки дня уже в 2023 году.