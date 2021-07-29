Чтобы подготовить детей к новому учебному году, шымкентским родителям придется раскошелиться.

Канцтовары поднялись в цене. Особенно заметно подорожали тетради — стандартные в клетку и линейку обойдутся покупателям не в прежние 18, а в 25 тенге за штуку. Оптом дешевле — от ста штук продавцы готовы уступить по 20 тенге. Дороже стали и ручки — на 5-10 тенге. Столько же накинули в этом году и на прописи для начальных классов.

«Все подорожало, тетради, канцтовары 80% все закупаем из Китая. Поэтому товары подорожали из-за карантина и сложностей на границах. Примерно на 5-7 процентов поднялись цены», — рассказал Асанали Азимбай, продавец.

Продавцы учебников на вопрос — почем, пока разводят руками. Новый товар как и прайс еще не получили, но говорят и на книги цены будут выше чем в 2020 году.

А вот, в швейных цехах вовсю принимают заказы на юбки, брюки, жилетки и пиджаки — их в этой мастерской изготавливают порядка 200 швей и закройщиц. Говорят, спрос в этом году есть, но не такой как до карантина. Подготовку к новому учебному году начали еще весной — ткани закупали из Китая и Узбекистана. Стандартную «тройку» продают от 12 до 16 тысяч тенге в зависимости от размера.

«Цены на сырье очень сильно поднялись, процентов на 30-40, но мы стараемся сохранить наши цены», — говорит Гульнара Бартли, исполнительный директор швейной фабрики «Гаухар».

Правда, предприниматели жалуются на то, что поддержки от местной администрации нет. Школьной формой по программе «Всеобуч» могли бы обеспечить нуждающихся школьников.

Школьную одежду покупать придется всем. Ходить в свободной форме как в прошлом учебном году уже не разрешат. Вот только пока неизвестно кто именно пойдет получать знания оффлайн. В управлении образования Шымкента говорят, все зависит от эпидобстановки. Но так как весь персонал школ города привит, в учебные заведения постараются отправить как можно больше детей.

«У нас в городе больше 58 тысяч школьников получат помощь перед новым учебным годом. Это дети из семей которые получают разовую АСП, многодетные, малообеспеченные, семьи с низким доходом и пострадавшие во время ЧС. Их уже начали обеспечивать школьной формой и канцелярскими товарами», — рассказала Жанат Тажиева, руководитель управления образования Шымкента.

Вернуть школьников к традиционному формату обучения правительству поручил президент страны. Касым-Жомарт Токаев тогда заявил, что пандемия негативно сказалась на качестве образования учащихся. Кроме того, с осени казахстанских подростков, с разрешения родителей, планируют начать прививать от коронавирусной инфекции.

Анастасия Новикова