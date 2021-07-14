Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев постановил:
- Внести в постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент от 1 июля 2021 года № 20 «О продлении режима карантина и ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент» (далее — ПГГСВ города Шымкент №20) следующие изменения и дополнения:
1) пункт 5.7. ПГГСВ города Шымкент №20 изложить в следующей редакции:
«5.7. субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют деятельность согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 3 июня 2021 года №26 «О внедрении проекта «Ashyq» на объектах предпринимательства», за исключением вопросов, касающихся ограничений по времени работы.
Ограничения по времени работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq» регламентируются настоящим постановлением».
2) пункт 7.1. ПГГСВ города Шымкент №20 изложить в следующей редакции:
«7.1. ограничение допуска на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов:
— объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины, сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг и иные объекты);
— объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;
— объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);
— объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);
— организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных вокзалов, автостанций/автопереходов и пунктов обслуживания пассажиров;
— организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;
— объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);
— объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;
— медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);
— организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;
— аптечных организаций;
— объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК, ОСИ и другие);
— организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;
— объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пунктов/точек по реализации лотерейных билетов и другие);
— объектов связи и телекоммуникаций;
— промышленных предприятий и иных организованных коллективов».
Приложение 1 к постановлению Главного государственного санитарного врача
города Шымкент № 22 от 14.07.2021 года
Критерии ограничения работы социально-экономических объектов
|№
|Объекты/отрасли
|Режим работы
|Режим работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq»
|1.
|Промышленность
|В обычном режиме
|—
|2.
|Коммунальные службы, теле-радио коммуникации и связь
|В обычном режиме
|—
|3.
|АЗС, магазины при АЗС, магазины автозапчастей
|В обычном режиме
|—
|4.
|Строительство (при условии отсутствия контактов в бытовых помещениях)
|В обычном режиме
|—
|5.
|Сельское и рыбное хозяйство, животноводство
|В обычном режиме
|—
|6.
|Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие)
|В обычном режиме
|—
|7.
|Туристические компании, бизнес центры (страховые компании, юридические консультанты, услуги, адвоката, нотариуса, бухгалтера, и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.)
|В обычном режиме
|—
|8.
|Цветочные магазины, фотосалоны
|В обычном режиме
|—
|9.
|Медицинские организации, аптеки
|В обычном режиме
|—
|10.
|Музеи, библиотеки
|В обычном режиме
|—
|11.
|Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры
|В обычном режиме,
при заполняемости группы — не более 15 человек,
по предварительной записи, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|12.
|Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающих косметологические услуги (по записи)
|В обычном режиме,
по предварительной записи, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|13.
|Продуктовые магазины, минимаркеты
|В обычном режиме
|—
|14.
|Супермаркеты, гипермаркеты
|В обычном режиме
|—
|15.
|Непродуктовые магазины
|Площадью свыше 1000 кв.м. с ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье, (служба доставки в обычном режиме)
|—
|16.
|Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые), ярмарки
|С ограниченем по времени до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|17.
|Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые)
|С ограниченем по времени до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|18.
|Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и другие)
|В обычном режиме,
при заполняемости не более 80%
|Отели, гостиницы в обычном режиме
|19.
|Медицинские центры, кабинеты, стоматологии
|В обычном режиме,
по предварительной записи
|—
|20.
|Общественный транспорт
|В обычном режиме
(ношение масок, увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест), с приостановлением движения в субботу и в воскресенье
|—
|21.
|Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта»
|С ограничением по времени с 09:00 до18:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье. Предварительное бронирование посещения обязательно.
|С ограничением по времени с 09:00 до18:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье. Предварительное бронирование посещения обязательно
|22.
|Дошкольные учреждения
|В обычном режиме, дежурные группы при соблюдении комплектации групп не более 15 человек
|—
|23.
|Организации, офисы
|80% — удаленный режим,
20% — очный режим,
за исключением организаций, офисов где проведена вакцинация сотрудников против COVID-19, при этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев
|—
|24.
|Религиозные объекты
|В обычном режиме, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие), с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.
«Құрбан айт» только в онлайн режиме
|—
|25.
|Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 09:00 до 17:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 30 мест с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 50% , не более
50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье
|26.
|Летние площадки
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 09:00 до 17:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 30 мест с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 50% , не более
50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье
|27.
|Объекты общественного питания по типу столовых
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 09:00 до 17:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 50% , не более
50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье
|28.
|Стрит-фуды, включая точки по продаже выпечки, фаст-фуда, мягкого мороженного и напитков (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест), объекты общественного питания и фудкорты, работающие на вынос
|На вынос и доставку в обычном режиме.
Фудкорты работают только на вынос и доставку
|Фудкортам, участвующим в проекте «Ashyq» разрешение работы с 10:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 20%, но не более 30 мест, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|29.
|Бани
|В обычном режиме, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|30.
|Сауны
|С ограничением по времени с 08:00 до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|С ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|31.
|СПА-центры, бассейны
|С ограничением по времени с 08:00 до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|С ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|32.
|Движение междугородних/ межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов)
|Запрещено
|—
|33.
|Спорткомплексы, спортивные объеты, спортивно- оздоровительные центры и фитнес-центры, включая йога-центры
|С ограничением по времени с 08:00 до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|С ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|34.
|ТРЦ, торговые дома, торговые сети
|С ограничением по времени с 08:00 до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|35.
|Объекты культуры (репетиция)
|Запрещено
|Разрешено до 30 человек, а также лицам, вакцинированным двумя компонентами, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|36.
|Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии
|Запрещено
|Заполняемость не более 30%, с ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|37.
|Межобластные регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки
|Запрещено
|При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|38.
|Городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки
|Запрещено
|При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек
|39.
|Бильярдные
|Запрещено
|При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|40.
|Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы
|Запрещено
|При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье.
Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше
|41.
|Букмекерские конторы, в том числе розыгрыш лотерей, за исключением розыгрышей проводимых в онлайн режиме
|Запрещено
|Разрешено лотерейным клубам и иным точкам реализации лотерей, при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|42.
|Боулинг
|Запрещено
|При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|43.
|Цирки
|Запрещено
|Заполняемость не более 30%, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|44.
|Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях)
|Запрещено
|Площадью до 1000 кв.м. при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек, с ограничением по времени до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|Площадью от 1000 кв.м. и выше при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 60 человек, с ограничением по времени до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|45.
|Аттракционы на открытом воздухе
|В обычном режиме, с ограничением по времени до 20:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|46.
|Детские оздоровительные организации
|В обычном режиме, заполняемость не более 30%
|—
|47.
|Организация пришкольных лагерей (площадок) в общеобразовательных школах
|Запрещено
|—
|48.
|Проведение спортивных мероприятий со зрителями
|Запрещено
|При заполняемости не более 20%
|49.
|Проведение поминок
|Запрещено
|—
|50.
|Банкетные залы
|Запрещено
|Разрешено с ограничением работы с 07:00 до 20:00 часов, при
обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 30 человек, по типу ресторанов и кафе при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|51.
|Ночные и игровые клубы
|Запрещено
|—
|52.
|Караоке
|Запрещено
|При заполняемости не более 50%, но не более 30 человек, с режимом работы с 07:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|53.
|Зоопарки
|С ограничением по времени до 20:00 часов, с заполняемостью не 50%, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|54.
|Аквапарки, пляжи
|С ограничением по времени до 20:00 часов, с заполняемостью не 50%, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|—
|55.
|Закрытые аквапарки и пляжи
|Запрещено
|—
|56.
|Зрелищные, массовые мероприятия, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия
|Запрещено
|—
|57.
|Выставки
|Запрещено
|Заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье
|58.
|Марафоны (на открытом воздухе)
|Запрещено
|Не более 30 человек, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье