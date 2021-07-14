№ Объекты/отрасли Режим работы Режим работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq»

1. Промышленность В обычном режиме —

2. Коммунальные службы, теле-радио коммуникации и связь В обычном режиме —

3. АЗС, магазины при АЗС, магазины автозапчастей В обычном режиме —

4. Строительство (при условии отсутствия контактов в бытовых помещениях) В обычном режиме —

5. Сельское и рыбное хозяйство, животноводство В обычном режиме —

6. Бесконтактные услуги (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, часов, телефонов, компьютеров, обуви, швейные ателье, прачечные, химчистки, изготовление ключей, услуги по принципу дом быта и прочие) В обычном режиме —

7. Туристические компании, бизнес центры (страховые компании, юридические консультанты, услуги, адвоката, нотариуса, бухгалтера, и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители, обменные пункты, ломбарды и т.п.) В обычном режиме —

8. Цветочные магазины, фотосалоны В обычном режиме —

9. Медицинские организации, аптеки В обычном режиме —

10. Музеи, библиотеки В обычном режиме —

11. Детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры В обычном режиме, при заполняемости группы — не более 15 человек, по предварительной записи, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

12. Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающих косметологические услуги (по записи) В обычном режиме, по предварительной записи, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

13. Продуктовые магазины, минимаркеты В обычном режиме —

14. Супермаркеты, гипермаркеты В обычном режиме —

15. Непродуктовые магазины Площадью свыше 1000 кв.м. с ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье, (служба доставки в обычном режиме) —

16. Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые), ярмарки С ограниченем по времени до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

17. Крытые рынки (продуктовые и непродуктовые) С ограниченем по времени до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

18. Организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и другие) В обычном режиме, при заполняемости не более 80% Отели, гостиницы в обычном режиме

19. Медицинские центры, кабинеты, стоматологии В обычном режиме, по предварительной записи —

20. Общественный транспорт В обычном режиме (ношение масок, увеличение количества автобусов в часы пик, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест), с приостановлением движения в субботу и в воскресенье —

21. Банки, ЦОН, отделения АО «Казпочта» С ограничением по времени с 09:00 до18:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье. Предварительное бронирование посещения обязательно. С ограничением по времени с 09:00 до18:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье. Предварительное бронирование посещения обязательно

22. Дошкольные учреждения В обычном режиме, дежурные группы при соблюдении комплектации групп не более 15 человек —

23. Организации, офисы 80% — удаленный режим, 20% — очный режим, за исключением организаций, офисов где проведена вакцинация сотрудников против COVID-19, при этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев —

24. Религиозные объекты В обычном режиме, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях и на открытом воздухе (в том числе «жұма намаз», ежедневные православные молитвы и другие), с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье. «Құрбан айт» только в онлайн режиме —

25. Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 09:00 до 17:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 30 мест с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 50% , не более 50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье

26. Летние площадки Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 09:00 до 17:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 30 мест с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 50% , не более 50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье

27. Объекты общественного питания по типу столовых Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 09:00 до 17:00 часов, при заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением дистанций между столами 2 метра и стульями 60 сантиметров, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье Ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 50% , не более 50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и воскресенье

28. Стрит-фуды, включая точки по продаже выпечки, фаст-фуда, мягкого мороженного и напитков (отдельно стоящая палатка/ларек/киоск без посадочных мест), объекты общественного питания и фудкорты, работающие на вынос На вынос и доставку в обычном режиме. Фудкорты работают только на вынос и доставку Фудкортам, участвующим в проекте «Ashyq» разрешение работы с 10:00 до 20:00 часов, при заполняемости до 20%, но не более 30 мест, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

29. Бани В обычном режиме, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

30. Сауны С ограничением по времени с 08:00 до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье С ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

31. СПА-центры, бассейны С ограничением по времени с 08:00 до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье С ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

32. Движение междугородних/ межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов) Запрещено —

33. Спорткомплексы, спортивные объеты, спортивно- оздоровительные центры и фитнес-центры, включая йога-центры С ограничением по времени с 08:00 до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье С ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

34. ТРЦ, торговые дома, торговые сети С ограничением по времени с 08:00 до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

35. Объекты культуры (репетиция) Запрещено Разрешено до 30 человек, а также лицам, вакцинированным двумя компонентами, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

36. Театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии Запрещено Заполняемость не более 30%, с ограничением по времени с 08:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

37. Межобластные регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки Запрещено При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек

38. Городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки Запрещено При заполняемости не более 75%, но не более 15 человек

39. Бильярдные Запрещено При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

40. Компьютерные клубы, включая PlayStation клубы Запрещено При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье. Допускаются только лица, достигшие 12 лет и старше

41. Букмекерские конторы, в том числе розыгрыш лотерей, за исключением розыгрышей проводимых в онлайн режиме Запрещено Разрешено лотерейным клубам и иным точкам реализации лотерей, при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, но не более 30 человек, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

42. Боулинг Запрещено При заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

43. Цирки Запрещено Заполняемость не более 30%, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

44. Детские развлекательные центры (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях) Запрещено Площадью до 1000 кв.м. при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 30 человек, с ограничением по времени до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

Площадью от 1000 кв.м. и выше при обеспечении площади не менее 10-ти кв.м. на одного человека, но не более 60 человек, с ограничением по времени до 17:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

45. Аттракционы на открытом воздухе В обычном режиме, с ограничением по времени до 20:00 часов с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

46. Детские оздоровительные организации В обычном режиме, заполняемость не более 30% —

47. Организация пришкольных лагерей (площадок) в общеобразовательных школах Запрещено —

48. Проведение спортивных мероприятий со зрителями Запрещено При заполняемости не более 20%

49. Проведение поминок Запрещено —

50. Банкетные залы Запрещено Разрешено с ограничением работы с 07:00 до 20:00 часов, при обеспечении площади не менее 4-х кв.м. на одного человека, для проведения поминок при заполняемости не более 30%, но не более 30 человек, по типу ресторанов и кафе при заполняемости не более 50%, но не более 50 мест, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

51. Ночные и игровые клубы Запрещено —

52. Караоке Запрещено При заполняемости не более 50%, но не более 30 человек, с режимом работы с 07:00 до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье

53. Зоопарки С ограничением по времени до 20:00 часов, с заполняемостью не 50%, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

54. Аквапарки, пляжи С ограничением по времени до 20:00 часов, с заполняемостью не 50%, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье —

55. Закрытые аквапарки и пляжи Запрещено —

56. Зрелищные, массовые мероприятия, конференции, форумы, семейные, памятные мероприятия Запрещено —

57. Выставки Запрещено Заполняемость не более 70%, при обеспечении площади не менее 6 кв.м. на одного человека, но не более 150 посетителей единовременно, с ограничением по времени до 20:00 часов, с приостановлением деятельности в субботу и в воскресенье