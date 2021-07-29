В Туркестанской области установили и задержали мужчину, распространившего ложную информацию о распылении лекарства с самолёта.

В мессенджере «WhatsApp» распространили видео с самолётами марки АН-2 и аудиозаписью, на которой неизвестный мужчина произносит: «самолеты распыляют лекарство…, в связи с чем собираемся…»

По вышеуказанной видеозаписи сотрудники Ордабасинского районного отдела полиции провели соответствующую работу.

Как установили стражи порядка, самолёты АН-2 совершили посадку в районе Карааспанского сельского округа Ордабасинского района.

Выяснилось, что данные самолёты принадлежат жителю Шымкента, владельцу одного из ТОО, который привез удобрения на пашню, арендованную в окрестностях сельского округа. Эти самолёты планируются эксплуатировать на полях до весны следующего года.

Также в результате тщательной проведенной проверки полицейские установили мужчину, который распространил ложную информацию. Он оказался жителем села Кара-Аспан.

В отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации».

Мужчина полностью признал свою вину и принес свои извинения перед местными жителями.

Кроме того, полицейские провели разъяснительную работу среди жителей поселка о том, что не стоит верить ложной информации и неподтвержденным слухам.