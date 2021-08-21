В последнее время участились случаи распространения провокационных и ложных материалов в СМИ и соцсетях.

Такие информационные вбросы затрагивают различные темы – от вакцинации и прибытия беженцев до языкового вопроса.

Фейковые публикации искажают происходящие события, вводят в заблуждение население страны.

К примеру, отдельные лица безосновательно заявляют об опасности и неэффективности вакцин против «COVID-19», игнорируя компетентное мнение медиков и ученых.

Некоторые публично посягают на гарантированные Конституцией права и свободы граждан – недопустимость дискриминации по мотивам происхождения, национальности и языка.

Между тем нарушение и ограничение указанных прав и свобод, распространение заведомо ложной информации влечет уголовную ответственность по статьям 145, 174, 274 Уголовного кодекса.

В этой связи Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать законодательство, не поддаваться на провокации, не реагировать на ложные сообщения и доверять только официальным источникам информации.

Источник – Генеральная прокуратура Республики Казахстан