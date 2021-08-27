В Казахстане с 1 сентября начнется набор на молодежный кадровый резерв на работу в госслужбу.

Главное условие кандидат в чиновники должен быть гражданином РК. Возраст не старше 35 лет и иметь пятилетний опыт работы в любой сфере. К слову, именно из кадрового резерва в Шымкенте работают гос служащие разных рангов, несколько из которых занимают высокие посты.

Только 50 граждан Казахстана смогут попасть в президентский молодежный кадровый резерв. Подать заявку стало проще. Заявить о себе можно в режиме онлайн. Для зачисления в резерв кандидатам предстоит пройти несколько последовательных этапов.

Прием документов начнется с 1 сентября. Последний этап отбора пройдет в столице. В резерве кандидаты будут 3 года. Но это не гарантия назначения на государственную должность, все зависит от востребованности.

-Если он будет в кадровом резерве, это не говорит о том, что он будет работать, нужно показать себя, он должен убедить, что он востребован, — говорит Али Комекбаев, руководитель департамента по делам государственной службы г. Шымкента.

В Шымкентском акимате среди тех, кто заявил о себе, немало. Из списка резервистов есть те, кто на госслужбе занимает высокие должности. Один из них — Айбек Саттибаев. Он занимает кресло заместителя главы Шымкента, курирует инвестиции и предпринимательство третьего мегаполиса.

Как пояснили в агентстве по делам госслужбы, коррупционных рисков в отборе удалось избежать, благодаря действующим информационным системам. К проверке кандидатов подключат сотрудников КНБ, МВД и налоговой.