В дежурную часть Ордабасинского РОП поступило сообщение о том, что около 8:30 часов утра на одной из трасс произошло дорожно-транспортное происшествие.

На место ДТП прибыли полицейские, которые сразу же приступили к выяснению обстоятельств.

Установлено, что местный житель, управляя в нетрезвом состоянии автомашиной Mercedes-Benz 80, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с Mercedes-Benz 190.

В итоге автомобилю был нанесен материальный ущерб.

Также полицейские установили, что автовладельца ранее лишили права управления автотранспортным средством сроком на пять лет.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.