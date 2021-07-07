Проведение очередного тоя остановили полицейские Шымкента.

6 июля сотрудники полиции совместно с мобильной группой провели рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением карантина на объектах предпринимательства на территории города.

В ходе проверки было установлено, что в ресторане, расположенном по улице Аргынбекова Абайского района, жители проводят «сундет той». В зале собралось около 200 человек.

Стражи порядка провели разъяснительные работы и попросили собравшихся разойтись. У администратора заведения и организатора торжества взяты объяснительные. Собранные материалы направлены в соответствующее учреждение для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК.