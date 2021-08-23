В последние летние дни число купающихся на водоемах и реках меньше не стало. Только купаться можно далеко не везде.
Несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности на воде, нередки случаи утопления и травмирования. Основные причины утопления – несоблюдение элементарных правил безопасности, купание в запрещенных местах, купание в нетрезвом виде, а также оставление детей без присмотра, сообщает Департамент полиции города Шымкента.
Сотрудники ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП ДП г.Шымкента провели профилактические работы на территории реки Кошкар ата, где ежедневно находятся дети, зачастую без сопровождения родителей.
В ходе рейда стражи порядка подробно разъяснили отдыхающим правила поведения и меры предосторожности на воде, а также раздали информационные тематические памятки.
Полицейские призывают во время отдыха на воде соблюдать простые правила:
– купайтесь только в специально отведенных местах;
– не игнорируйте аншлаги «Купание запрещено»;
– не заплывайте за буйки или не пытайтесь переплывать водоемы;
– не допускайте одиночного купания детей без присмотра взрослых;
– не оставляйте без присмотра вблизи открытой воды малолетних детей;
– если видите тонущего, немедленно зовите на помощь окружающих, спасателей, сообщите в оперативные службы. Если нет никого поблизости, постарайтесь ему помочь: бросьте спасательный круг или любой предмет, который сможет удержать его на воде до прибытия помощи.