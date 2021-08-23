В последние летние дни число купающихся на водоемах и реках меньше не стало. Только купаться можно далеко не везде.

Несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности на воде, нередки случаи утопления и травмирования. Основные причины утопления – несоблюдение элементарных правил безопасности, купание в запрещенных местах, купание в нетрезвом виде, а также оставление детей без присмотра, сообщает Департамент полиции города Шымкента.

Сотрудники ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП ДП г.Шымкента провели профилактические работы на территории реки Кошкар ата, где ежедневно находятся дети, зачастую без сопровождения родителей.

В ходе рейда стражи порядка подробно разъяснили отдыхающим правила поведения и меры предосторожности на воде, а также раздали информационные тематические памятки.

Полицейские призывают во время отдыха на воде соблюдать простые правила:

– купайтесь только в специально отведенных местах;

– не игнорируйте аншлаги «Купание запрещено»;

– не заплывайте за буйки или не пытайтесь переплывать водоемы;

– не допускайте одиночного купания детей без присмотра взрослых;

– не оставляйте без присмотра вблизи открытой воды малолетних детей;

– если видите тонущего, немедленно зовите на помощь окружающих, спасателей, сообщите в оперативные службы. Если нет никого поблизости, постарайтесь ему помочь: бросьте спасательный круг или любой предмет, который сможет удержать его на воде до прибытия помощи.