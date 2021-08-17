Осыпавшаяся штукатурка и глубокие трещины на стенах: сложно поверить, но этой школе в селе Костобе Туркестанской области всего 10 лет. Первого сентября в учебное заведение пойдут больше 130 школьников.

«Посмотрите как выглядит фундамент снаружи, тут же глубокие трещины. Такие же трещины и внутри здания. Как нашим детям учиться в такой школе? Это же опасно», рассказывает Жандос Куттымбетов, житель с. Костобе Туркестанской области.

Внутри школы трещины и просевший пол. Всего здесь 150 ученических мест. Вот только не все рискуют отдать своих детей в полуразвалившуюся школу. Сельчане с опаской ждут нового учебного года и говорят, школа нуждается в срочном капитальном ремонте.

«Мы боимся отпускать детей в школу. Мы жаловались уже кому только можно. Обещали отремонтировать, но когда? Точно не сказали», — говорит Тастан Куатбеков, житель с. Костобе Туркестанской области.

Представители районного управления образования заверили, что о ситуации в сельской школе знают. Мол, такое положение дел только в школьной столовой, которая расположена в корпусе «Б», остальные кабинеты трещины не тронули, это выявила специальная комиссия.

Пернебек Асанов, специалист отдела развития человеческого потенциала Толебийского района Туркестанской области: «Трещины на стенах до 10 сантиметров, грунт на первом этаже просел местами, кафель потрескался, в частности в столовой. Это все подтвердилось при проведении технической экспертизой. Нами принято решение и направлены соответствующие письма в областное управление о выделении 6 млн 939 тысяч тенге для подготовки ПСД, чтобы провести капитальный ремонт школы».

Но на выделение денег, подготовки документов и проведение ремонта уйдет время. В районо пообещали что в 2022 году школа полностью будет отремонтирована. В новом учебном году дети все же сядут за парты, а злополучный корпус закроют до окончания ремонта.