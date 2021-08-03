Школьная форма не будет обязательной в новом учебном году, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook.

«В преддверии начала нового учебного года актуализируется вопрос о школьной форме. До пандемии ее ношение было обязательным.

Но в прошлом году, учитывая все обстоятельства, мы приняли решение, которое позволяло ученикам в течение всего учебного года приходить в школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля.

Будет ли школьная форма обязательной в предстоящем учебном году? Сам я и как родитель, и как министр образования и науки являюсь сторонником ношения школьной формы.

Педагоги отмечают, что помимо прочего, она также дисциплинирует детей, позволяет чувствовать общность с теми, кто ходит в ту же школу, и, что немаловажно, помогает уменьшить социальные различия между школьниками.

Выслушав мнения родителей, педагогов, администраций школ и руководителей управлений образования, сделал вывод, что многие также ратуют за школьную форму.

Но, взвесив все «за» и «против», мы приняли решение, что для тех, кто в силу различных обстоятельств не может приобрести детям школьную форму, сделать необязательным ее ношение еще на один год. Дети могут временно, в течение только следующего учебного года, посещать школу не только в школьной форме, но и в одежде классического стиля.

Знаю, что у производителей школьной формы иное мнение на этот счет. В связи с этим ожидаю услышать несогласие как со стороны некоторых родителей, так и со стороны производителей школьной формы.

Объясню, чем мы руководствовались при принятии данного решения.

Во-первых, с учетом эпидемиологической ситуации, сейчас во многих регионах страны действуют карантинные ограничения, магазины работают в определенное время, в некоторых городах – только в будние дни. И мы понимаем, что если родители массово отправятся в торговые центры и магазины для того, чтобы приобрести детям школьную форму, то это может спровоцировать очереди и риски заражения Covid-19.

Во-вторых, в связи с временными экономическими трудностями, в некоторых семьях покупка школьной формы может стать дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Поэтому если родители в силу различных обстоятельств не могут приобрести ребенку школьную форму, то временно, в течение только следующего учебного года, школу можно посещать в одежде классического стиля.

В завершение хотелось бы отметить: я понимаю, что вне зависимости от принятого решения касательно школьной формы, мнения в этом вопросе будут разниться.

Какое бы решение не было принято, сторонники школьной формы будут приводить одни аргументы, оппоненты – другие.

Но в этом вопросе для нас было важным объективно оценить сложившуюся ситуацию и предусмотреть возможные риски» — написал глава МОН.