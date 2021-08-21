1 сентября текущего года стартует второй этап президентского молодежного кадрового резерва.

Прием документов специально разработан www.pkrezerv.gov.kz ведется в онлайн режиме на цифровой платформе. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по Туркестанской области, председатель совета по этике Айбек Шильманов.

Цель президентского молодежного кадрового резерва – выявление молодых талантов, руководствующихся общественными интересами. Организуется по поручению главы государства. Для вхождения в ряды Президентского молодежного кадрового резерва кандидаты проходят отбор. По итогам отбора в резерв зачисляются 50 граждан.

«В соответствии с установленными требованиями в отборе могут участвовать граждане Республики Казахстан в возрасте не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, а также владеющие государственным языком на уровне не ниже среднего. Срок пребывания в резерве составляет 3 года. Назначение резервиста на вакантную государственную должность будет осуществляться во внеконкурсном порядке с учетом совокупности компетенций и по рекомендации Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву», — сказал Айбек Акбергенович.

По словам директора филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Туркестанской области Айнур Идрисовой, в 2019 году на первом этапе отбора 19 граждан из Туркестанской области зачислены в Президентский Молодежный кадровый резерв. В список резервистов вошли 106 представителей частного сектора, 98 работников квазигосударственного сектора и 96 государственных служащих.