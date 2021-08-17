В соответствии с поручением Главы государства с сентября текущего года будет проведен отбор в Президентский Молодежный кадровый резерв, по итогам которого будут отобраны 50 резервистов для государственного сектора.

В отборе в соответствии с требованиями, установленными Указом Президента от 18 мая 2021 года №580, могут участвовать граждане Республики Казахстан, не старше 35 лет, имеющие высшее образование и стаж работы не менее 5 лет, а также владеющие государственным языком на уровне не ниже среднего. Срок пребывания в резерве составляет 3 года.

Назначение резервиста на вакантную государственную должность будет осуществляться во внеконкурсном порядке с учетом совокупности компетенций и по рекомендации Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву. При этом зачисление в резерв не гарантирует назначения на государственную должность.

Для зачисления в резерв претендентам необходимо пройти следующие последовательные этапы, а именно:

1) оценка способности работать со сложной числовой и текстовой информацией (50% кандидатов, набравших наибольшее количество баллов)

2)верификация тестирования (не более 1000 кандидатов)

3) решение ситуационных задач (не более 500 кандидатов)

4)ассессмент центр оценки компетенций (не более 250 кандидатов)

5) оценка компетенций, собеседование по компетенциям (не более 125 кандидатов)

6) собеседование в экспертной комиссии (не более 100 кандидатов)

7) заседание Национальной комиссии по молодежной кадровой политике при Президенте Республики Казахстан (не более 65 кандидатов)

8)в резерв (прием 50 кандидатов)

Многие этапы будут проходить в режиме онлайн.

Прием документов специально разработан с 1 сентября текущего года и планируется проведение в режиме он-лайн на цифровой платформе pkrezerv.gov.kz.