В Президентский молодежный кадровый резерв 2021 года вошли 50 человек.

Всего для участия в новом отборе было принято 8 638 заявок. Заявку подавали люди со всех регионов Казахстана. Прошли самые лучшие и умные. Сейчас самому младшему 25 лет.

«Основными требованиями являются гражданство республики Казахстан возраст образование и стаж работы. К участию в конкурсе допускались граждане республики Казахстан не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет. При разработке портрета будущего резервиста закладывались компетенции свойственные для трансформационного лидера, который руководствуется в первую очередь общественными интересами, а не своими личными карьерными амбициями«,- говорит Анар Жаилганова, председатель Агентства по делам государственной службы РК.

Около 70% кандидатов имеют зарубежное образование, остальные казахстанское. Резервисты имеют опыт работы в ведущих зарубежных и казахстанских экономических компаниях. Нынешний резерв сформирован исключительно для государственной службы и срок пребывания в нем составит три года.

Самому младшему кандидату 25 лет, шымкентцы считают, что несмотря на юный возраст, можно добиться успеха всегда, главное иметь желание и ум!

«Я считаю что может, если человеку позволяют его знания и его умения. Его же не в президенты избирают, а президентский резерв«,- говорит житель г. Шымкента.

«Наверное нужно дать дорогу молодым спецалистам»-, рассказывает жительница г. Шымкента.

«Обновление новых кадров это всегда нововведения и новые взгляды, это же всё идёт от молодых людей. В этом плане конечно это прекрасно, но я считаю, что в резерве должны быть и пожилые люди, которые будут наставлять молодых«,- рассказывает жительница г. Шымкента.

Больше всего в резерв попали люди из Нур-Султана, Алматы и Павлодара. Большинство из них представители сильного пола, которые готовы ехать в отдаленные районы Казахстана, чтобы развивать страну.

Коркем Усибалиева