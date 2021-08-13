В Шымкенте регистрируют высокую смертность от коронавирусной инфекции.

Если раньше в день патологоанатомическое бюро города, куда привозят тела умерших в больницах Шымкента и Туркестанской области, принимало 60-65 тел в месяц, то сейчас 30-35 в день.

С самого утра у патологоанатомического бюро в Шымкенте собираются люди, стоянка забита машинами, у окна для выдачи документов очередь. В это неприметное здание свозят тела умерших в больницах людей со всего города и некоторых медицинских учреждений Туркестанской области. Здесь же родным дают попрощаться с усопшими. Большая часть умерших скончались от ковида.

«Если раньше к нам привозили в месяц 60-70 человек, то сейчас в день 30-35 человек поступают. При этом 80 — 90 процентов из них умершие от коронавирусной инфекции, и только 1-2 случая это скончавшиеся от инсульта или инфаркта», — говорит Марат Токтасов, врач-патологоанатом.

Копатели могил только успевают делать свою работу — хоронить приезжают в течение всего дня. О том что много заказов говорят и гробовщики. Но на камеру об этом рассказывать отказываются.

С начала года от коронавирусной инфекции в Шымкенте скончались больше 600 человек. При этом пик смертности пришелся на июль и продолжается сейчас. С начала прошлого месяца по сегодняшний день в городе от ковида умерли больше 300 человек. 22 пациента скончались позавчера, 14 — накануне. По словам главного врача Шымкента, родные погибших хотят сразу захоронить усопших. Но согласно процедуре тела выдают только через 2-3 дня.

«Многие звонят, спрашивают, просят, мы хотим забрать тело, особенно мусульмане. Мы им объясняем, что после смерти труп должен 2 часа лежать в больнице, после этого специалисты в машинах везут их в патологоанатомическое бюро, там обязательно идет вскрытие, мы должны понять, что без вскрытия трупы не выдаются», — говорит Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

При этом тела обрабатывают, а родным выдают обернутыми в ткань, плотную клеенку и скотч — коронавирус может передаваться от умершего живым. В день в Шымкенте умирают порядка 100 человек — от коронавирусной инфекции, сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, онкологии, в результате ДТП.

Анастасия Новикова