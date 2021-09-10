Аким Шымкента открыл один из молодежных центров. В третьем мегаполисе теперь будут работать в каждом районе подобные центры развития.

Молодежный центр открылся в Каратауском районе, теперь такие центры будут работать в каждом районе, главная цель — мотивировать молодежь и поддержать.

«Тут работают с молодежью талантливые люди. Я вообще считаю, что в нашем городе сильная молодежь, благодаря этому мы получим отличный результат. Наши ребята востребованы везде. Посмотрите любое направление, там все равно есть шымкентцы. О том, какие тут результаты работы идут, я буду контролировать сам. В руках этих ребят главное — это будущее нашей страны», — сказал аким г. Шымкента Мурат Айтенов.

Работать такие центры будут по государственной программе по душевого финансирования, на создание такого центра ушло 2 млн тенге. Любой молодой человек может прийти в центр и ознакомится с услугами, которыми ему должны предоставить.