Военный билет в повседневной жизни имеет не меньшее значение, чем паспорт и удостоверение личности, и является обязательным при устройстве на работу или регистрации по месту жительства.

Отсутствие или утеря военного билета может повлечь за собой неприятные последствия, поэтому сегодня мы расскажем о государственной услуге «Выдача военных билетов или их дубликатов (временных удостоверений взамен военных билетов) офицерам, сержантам, солдатам запаса». Услугу можно получить двумя способами:

Через портал eGov.kz:

— Авторизуйтесь на портале и нажмите на «Заказать услугу онлайн»

— Заполните заявку и подпишите ее с помощью ЭЦП или одноразового пароля

— В личном кабинете (в разделе «История получения услуг») ознакомьтесь с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени

Через ЦОН:

Необходимо собрать перечень документов, который представлен для вашей категории. И обратиться в ближайший ЦОН.

С категориями и списком необходимых документов вы можете ознакомиться в карусели.

Стоимость услуги: Бесплатно

Срок оказания услуги: 10 рабочих дней

Помните, что фото 3х4 у вас должно быть с собой и соответствовать требованиям: фотографии должны соответствовать возрасту заявителя и выполнены строго в анфас на светлом фоне, лицо должны занимать около 70% общей площади фотографии.