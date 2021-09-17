Два года назад пандемия насильно вырвала меня из рядов читателей библиотеки имени Пушкина.

До этого я долгое время была ее преданным абонентом, и мне казалось, что этот вынужденный «простой» – явление краткосрочное. Вроде временного неудобства по техническим причинам. Но позже меня надоумили скачать на смартфон приложение «Мои любимые книги». Там я нашла все, что было душе угодно: и хорошо забытое старое, которое хотелось перечитать, и новое, что в книжном магазине не всегда купишь даже по немалой цене… И что?

В результате я выбыла из библиотечного строя, и, кажется, навсегда. Чем вызвано такое предательство прежних пристрастий, нетрудно догадаться. Экономия времени, легкодоступность, быстрота поиска, удобство чтения в любое время и любой позе. А если таких, как я, легион? Вот с таким чувством озабоченности за дальнейшую судьбу библиотек я и приступила к этой статье…

Цифровой поход на книгу

К библиотечной теме я обратилась не случайно. Ведь 15 сентября – это Всемирный день библиотек. То есть сам Бог велел подать голос в защиту этого социально-культурного института. Хотя… вроде никаких особых предпосылок для паники пока нет. Библиотеки никто не закрывает и не собирается закрывать. Даже напротив. Нынешний Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ясно обозначил свою позицию по этому вопросу. Он, в частности, высказал пожелания детским библиотекам: «Интерес к чтению, к познанию окружающего мира через книги должен формироваться у детей со школьной скамьи. А библиотека должна быть местом сосредоточения этого интереса, проводником в увлекательный мир книг». И все же, чтобы выжить и вписаться в новые информационные реалии, библиотекам приходится реформировать свою работу. Одна из реформ – цифровая.

Тот факт, что сейчас все переводят «на цифру», ни для кого уже не новость. Оцифровывают старые черно-белые фотографии, снятые в прошлом веке допотопными «ФЭДами», «Сменами» и «Зенитами». Оцифровке подвергаются магнитофонные ленты с записью родных голосов из прошлого. Бывает, что это единственный способ сохранить давно ушедшую натуру, ибо фотобумага желтеет и блекнет, а пленку уже не на чем воспроизвести: ее в компьютер не заправишь… Тот же самый процесс происходит и с книгами во всех библиотеках мира, и наша страна не исключение. У нас цифровизация тоже идет полным ходом.

Для чего это нужно и как это делается? Сама процедура оцифровки следует одному принципу: перевести когда-то напечатанные книги, рукописи, газеты, журналы, документы – в общем, любую литературу из бумажного вида в электронный. Уже сейчас многие старые книги, а тем более древние рукописи или библиографические редкости недоступны рядовому читателю. Что-то представлено вообще в единственном экземпляре, а что-то сильно пострадало от времени и поэтому тщательно оберегается от посторонних глаз. Поэтому оцифровка открывает для читателей новые неоценимые возможности.

Во-первых, литература отныне становится более доступной. Книги не только сканируются, но и распознаются специальными программами. Их можно распространять в интернете, открывать и читать с помощью смартфонов, планшетов, ноутбуков и персональных компьютеров. Во-вторых, электронная книга гарантирует физическую сохранность текста. Если бумага со временем стареет и затирается, чернила становятся блеклыми и плохо распознаются, то оцифровка книг в библиотеке начисто снимает эту проблему. К тому же цифровой вариант всегда доступен, текст в нем проверен с помощью специальной программы. Такие книги никогда не стареют, и это несомненный плюс!

В ногу со временем

Коренную модернизацию сейчас переживают и шымкентские библиотеки. В этом году в честь 30-летия независимости РК наши «читальни» приобретают новые книги, меняют старую мебель, преображают интерьер, улучшают условия в книгохранилищах. В некоторых из них есть так называемые «личные зоны», где можно отдохнуть от городской суеты, сидя на диване, слушать музыку или переписываться с друзьями. В частном секторе густонаселенных районов появились небольшие библиотеки домашнего типа – абонемент там выдается на всю семью.

Отдельные залы оборудованы компьютерами, а люди могут приходить туда не только читать книги, но и по старинке поиграть в шахматы, шашки или тогызкумалак. В общем, библиотеки ищут новые подходы к своим «прихожанам», чтобы убрать налет «казенщины» и создать в своих залах уютную, почти камерную атмосферу.

Как сообщала пресс-служба акимата города Шымкента, в этом году планируется провести модернизацию 10 библиотек: библиотеки «Отырар», юношеской библиотеки (вместе с центром творчества), библиотеки Абая (вместе с филиалами №№ 5, 8, 11), детской библиотеки (с филиалами №№ 2, 8).

В целом в городе библиотек хватает, их около 20-ти. Но они в основном сосредоточены в центральных районах, а в отдаленных населенных пунктах с этим проблема. Руководитель управления культуры, развития языков и архивов Ханзада Есенова еще в начале года предложила открыть дополнительные филиалы крупных библиотек в дальних микрорайонах Шымкента. «Еще одна проблема оптимизации работы библиотек – получение и сдача книг читателями, – говорит Х. Есенова.

– Сегодня, чтобы забрать книгу на дом, обязательно нужно оставить удостоверение личности. Это создает неудобства для посетителей. Поэтому мы считаем, что нужно установить систему выдачи билета читателя в виде карточки за пять минут. С помощью этой системы сохраняется информация о читателе и книге, которую он получил. Это будет способствовать увеличению числа абонентов и пополнению списка наиболее востребованных книг».

Словом, о судьбе библиотечного дела думают на самом достойном чиновничьем уровне и, главное, не скупятся на значительные денежные субсидии.

Отдельно взятый образец

На библиотечную тему я поговорила с очень квалифицированным специалистом, завсектором отдела комплектования и обработки литературы в городской научно-универсальной библиотеке имени Аль-Фараби, библиотекарем с почти 30-летним стажем, обладательницей медали «Уздiк кiтапханашы» Гаухар Медеуовой. А что происходит конкретно у них? Может, разговоры о цифровизации книжных фондов – это попытка выдать желаемое за действительное? Гаухар Шеримовна развеяла мои сомнения:

«Конечно, по сравнению с прошлыми десятилетиями читателей стало меньше, но положение не критическое. К тому же мы не стоим на месте, а ищем новые подходы для привлечения любителей книги. У нас это выражается в том, что мы больше стали работать с детьми. Несмотря на название «научно-универсальная», наша библиотека уже два-три года специально увеличивает долю детской литературы. И хотя в городе есть специализированные детские библиотеки, их явно недостаточно для огромной, удаленной от центра территории, которую мы обслуживаем. В нее входит и жилой массив «Кайтпас», и микрорайоны «Нурсат», «Шымкент Сити». Сейчас у нас работает детский отдел, открытый специально для вовлечения подрастающего поколения в интереснейший мир книги. Кстати, работать в этом направлении советовал сам Президент Казахстана.

А что касается перевода книг на цифру, то она идет полным ходом. Но, понимаете ли, дело это нелегкое и требует немало времени. За один год этого не сделаешь, целого десятилетия едва ли хватит, чтобы оцифровать желаемые 80-90 процентов всего книжного фонда. Вот представьте, у нас сейчас более 410 тысяч единиц хранения, вместе с газетами и журналами (это данные на 1 сентября 2021 года). Из них оцифровано пока чуть больше 6 тысяч книг, но и это немало.

Пока самая трудоемкая работа – тщательно отобрать книги, которые остро нуждаются в переносе на электронные носители. Это редкие книги, существующие только в одном экземпляре, или очень старые, изданные еще в конце XIX века. Например, «Энциклопедия» Брокгауза и Ефрона, труды знаменитого востоковеда Василия Владимировича Бартольда, напечатанные в Казани стихи Абая, где использована латиница, и т. д.

Таким образом, мы дадим этим книгам вторую жизнь, и они станут доступными для самого широкого круга читателей.

А если брать нашу работу в целом, то мы стараемся не отставать от современных тенденций. При нашей библиотеке открылись два коворкинг-центра, то есть особые зоны для самостоятельной работы и творчества. Студенты у нас могут писать рефераты или дипломные работы – всю необходимую литературу мы тут же можем подобрать, а интернет, как и другие виды услуг, у нас абсолютно бесплатный. Что касается угрозы исчезновения библиотек в эпоху цифровизации и компьютеризации, то, по-моему, эти опасения беспочвенны. Во всяком случае в ближайшие десятилетия. Мне понравилось высказывание одной заслуженной библиотечной работницы, фамилию, к сожалению, забыла: «В интернете можно найти все, а в библиотеке – все, что НУЖНО».

Мысли на эту же тему в одном из интервью высказал генеральный директор российской национальной библиотеки, член межведомственного совета по развитию Национальной электронной библиотеки Вадим Валерьевич Дуда: «Кто победит в этом технологическом сражении – печатная книга или книга в цифре? Об этом спорят уже давно. Но ломать тут копья, думаю, бессмысленно и непродуктивно. Печатная книга – вечна, как наши следы на земле, как наше стремление выражать свои мысли и чувства. Перевод книги в цифру лишь дополняет ее, способствует распространению и доступности. Так что приходите в библиотеки и читайте книги!»

Мне нечего добавить. Разве что… Есть у меня ностальгия по своей библиотеке, есть! Как космонавты в невесомости, поглощая пищевые суррогаты, наверное, мечтают о настоящей домашней кухне, так и я соскучилась по неповторимому чувству предвкушения встречи с «живой» книгой. Соскучилась по неторопливому исследованию стеллажей: а вдруг наткнусь на ту самую, которая нужна именно сейчас и останется в моем сердце до конца…

Елена ЛЕТЯГИНА