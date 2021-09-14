В безвыходной ситуации оказались жители села Жана Турмыс Сарыагашского района. Проблемы с водой там были всегда. Последние годы с ней совсем беда. Воду приходиться пить из канала, ей же поят скот и поливают огороды, передает Otyrar.kz

Местные власти сотни раз обещали людям провести воду. И каждый раз дела с обещаниями расходились.

«Весь аул пьет эту воду, мы сколько говорим, пишем и жалуемся, а нам только обещают. Вот-вот дадим, вот скоро дадим, вот-вот уже дадим, говорят. Вот начали трубы подвозить, но когда эта вода придет неизвестно», — рассказывает Нуриддин Жемходжаев, житель села.

В акимате Сарыагашского района уверяют, люди преувеличивают. Мол, воду в населенный пункт доставляют цистернами. На вопрос, а как часто это происходит, заместитель акима и начальник ЖКХ ответить не смогли. Собственно, как и на другие элементарные вопросы.

«Они не пьют воду из канала, я живу в соседнем ауле и не могу понять какую вам информацию дали. Они пьют воду из колодцев и покупают воду», — пояснил Кудайберген Полатов, руководитель отдела ЖКХ Сарыагашского района.

Заместитель акима уверяет, что до конца года в аул проведут водопровод. Правда, сколько жителей в итоге смогут пить воду из-под крана и сколько на это потратят денег, ответить так и не смог.

«Этот объект переходящий в 2021 или в 2022 году уже должны завершить работу. Но подрядчик обещает, что постарается завершить работы до конца этого года. А пока мы обеспечиваем людей привозной водой. Мы привозим туда воду по мере необходимости», — говорит Бахытжан Полатов, заместитель акима Сарыагашского района.

Сельчане собираются писать коллективное письмо в Правительство. И если понадобиться привезти на пробу воду для столичных чиновников.

Шуддин Саидов