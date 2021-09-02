Первый звонок прозвенел не только в для школьников, но и для осужденных. В колонии строгого режима 167/2 там начался новый учебный год, передает Otyrar.kz

Заключенные, которые не получили на свободе аттестат среднего образования, могут получить его за решеткой. Среди обучающихся осужденные за тяжкие преступления возраст разный, одному из учеников 50.

Ученики здесь разные, один сидит за убийство, другой за кражу в крупном размере. Объединяет их одно: все они решили получить аттестат о среднем образовании. Один из осужденных рассказывает, что ему осталось сидеть еще пять лет, мужчину посадили за переброс запрещенных средств на территорию колонии, он получил 10 лет.

«Я был хулиганом в школе, потом выгнали из школы и вот попал. Если честно, я сам пришел в школу, мне в будущем нужен аттестат. Это важно, я хочу строить свою жизнь дальше», — говорит заключенный.

Урок в колонии, как и в обычной школе длится 45 минут, обучение ведется по 16 предметам. По каждому выставляют оценки — четвертные и итоговые. Преподаватель со стажем, офицер на заслуженном отдыхе Серик Алпысбаев работает учителем русского языка и литературы. Рассказывает, что «школьники» в исправительном учреждении — разные. Кто-то и своего имени написать не может, другие — дадут фору некоторым учителям.

«Люди встречаются разные. Есть те, кто сам стремится получить знания, есть те, кто получил диплом и дальше поступает в колледж или ВУЗ. Но, есть и те, кто даже имя и фамилию написать не может! Стараемся обучать и давать знания всем», — говорит Серик Алпысбаев, преподаватель.

В колонии строгого режима все расписано по минутам. С утра занятия, дальше работа и остальное время на исправление. За решеткой у каждого из них есть возможность получить профессию и подумать — как жить дальше!