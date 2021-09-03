Гульшат Вафаева — мать десятерых детей, семеро из которых школьники. Женщина говорит, было сложно самой подготовить их к 1-му сентября.

Всё очень дорого, да и ходить по магазинам трудно. Она — инвалид. Поэтому как и другие многодетные, обрадовалась известию о том, что поможет государство. Школьную форму, обувь, портфели и канцелярские товары семье выдал отдел образования накануне «Дня знаний». Вот только пиджаки и брюки явно велики, да и портфели, которые сыновья и дочери должны носить весь год, плохого качества. А ведь Гульшат, заранее отправляла чиновникам размеры каждого из своих детей.

«У меня сердце обливается кровью, я отправила детей вот в такой форме. У меня даже есть фотографии, которые выставили учителя. Я персонально звонила каждому учителю, чтобы ученики не смеялись, и чтобы учителя не обсуждали, чтобы мои дети не отстали от уроков. Я отправлю в том, что у меня есть», — говорит Гульшат Вафаева, жительница Казыгуртского района.

Сегодня, в поисках справедливости Гульшат вместе со своими детьми пришла в акимат Казыгуртского района. А для наглядности взяла с собой выданные отделом образования вещи. Они оказались впору взрослому мужчине. Вот только застать акима и его заместителей женщине на костылях не удалось. Встретилась с многодетной матерью заместитель руководителя районного отдела образования Алия Егызек. По словам чиновницы, всего в Казыгуртском районе социальную помощь получили 3558 школьников. И дети Гульшат далеко не единственные, кому школьная форма не подошла. Хотя для того, чтобы одеть одного ребенка по социальной программе из бюджета было предусмотрено 27 тысяч тенге.

«К нам много приходили граждан с просьбой выделить эти деньги наличными для дальнейшего приобретения школьной формы. Но, мы не можем. Так как одежда и принадлежности приобретается по порталу. Я не могу сказать, что одежда не качественная. Но, с размером есть проблемы. Мы и раньше говорили, что готовы поменять одежду по размеру», — говорит Алия Егызек, заместитель руководителя отдела развития человеческого потенциала Казыгуртского района.

Впрочем, как оказалось проблема решаема. После общения с журналистами представители районного образования вместе с семьёй Гульшат отправились на склад, чтобы заменить форму на новую, по размеру. Детям выдадут и другие портфели. Но их впечатления от первого дня учебного года уже не исправить.