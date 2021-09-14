Между акиматом Туркестанской области и Республикой Узбекистан подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве по совместному развитию лесного хозяйства.

Представители Делегация руководства Министерств экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и соседнего Узбекистана, прибывшая с целью ознакомления с достижениями региона в области лесного хозяйства, дала положительную оценку проделанной работе в области в этом направлении. Также высоко оценили работу по улучшению местной экологии и проект «Зеленый пояс».

Стороны остановились на работе, проводимой в рамках поручения Главы государства о посадке 2 млрд. саженцев различных деревьев на землях государственного лесного фонда для улучшения экологической ситуации, обозначенной в Послании народу Казахстана. В рамках Комплексного плана по Туркестанской области за 5 лет проведена эффективная работа по высадке 170 млн. саженцев деревьев на площади более 110 тыс. га. В целях реализации утвержденного комплексного плана в лесных питомниках учреждений лесного хозяйства выращивается свыше 50 саженцев древесно-кустарниковых пород.

По инициативе акима области Умирзака Шукеева в 2019 году вокруг города Туркестан был образован «Зеленый пояс» на площади 7700 га, высажены 12 млн. саженцев деревьев. На сегодня его территория увеличилась в два раза. Более того, до 2025 года планируется увеличить зеленый пояс города на 20 тыс. га. Таким образом, через 5-6 лет эти земли превратятся в лесные массивы.

В результате регулярного ухода за сеянцами, их устойчивость составляет 60-65%. Почвенно-климатические условия территории города Туркестан особые. Это связано с засорением почвенного состава и снижением плодородия. Учитывая это, ученые Узбекистана считают, что при устойчивости деревьев на 50%, является большим достижением. В ходе визита узбекская делегация посетила саксаульные территории региона и поделилась опытом.

«Природные условия должны учитываться. Высаженные саженцы никогда не прорастают на 100 процентов, это невозможно. На это есть научно доказанный факт, который показывает, что приживаемость 50-55% посаженного дерева это уже хороший показатель. Для достижения таких результатов также нужен кропотливый труд. Климат в нашей стране схожий и результаты такие же. Именно с учетом ваших погодных условий нынешний труд — настоящий подвиг» ,-сказал руководитель лаборатории Научно-исследовательского института лесного хозяйства Республики Узбекистан Зиновий Новицкий.

Всего при поддержке акимата области планируется приобрести 69 единиц лесохозяйственного назначения, в том числе 34 трактора, 9 автомобилей, 26 прицепов, на сегодняшний день приобретено 21 трактор и 15 прицепов.