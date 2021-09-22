Выставка продлится один месяц.

В мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави состоялось открытие выставки «Символ благополучия и процветания-Тайказан», посвященной дню возвращения священного Тайказана на историческое место.

Целью выставки является ознакомление с документальными сведениями о возвращении в страну священного Тайказана, который является символом Туркестана, сообщает Пресс-служба Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан».

На выставке представлены около 50 экспонатов. В том числе фотографии Тайказана в альбоме русского путешественника А.Куна 1864 года, архивная фотография, на которой тайказан отправляют в Санкт-Петербург в 1935 году, уникальная фотография, представленная в экспозиции музея Эрмитаж, архивная фотография, представляющая тайказан в музее Эрмитаж в 1989 году, фотографии возвращения в мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, архивные документы, фотографии и медали республиканского турнира «Тайказан» по казахской борьбе среди молодежи 2009-2014 годов рождения, который был организован заповедником-музеем.

Возвращению на историческую родину средневекового Тайказана, хранящегося в мавзолее Ходжи Ахмеда Ясави в священном городе Туркестан исполнилось 32 года. В 1935 году Тайказан был отправлен на три месяца на III Международную конференцию иранских мастеров в Ленинград, который сейчас переименован Санкт-Петербургом, и спустя 54 года, 18 сентября 1989 года вернулся на историческую родину.

Тайказан — символ благополучия, единства и солидарности тюркского народа. Поэтому в честь этой даты ежегодно по традиции проводятся открытие выставки и различные мероприятия. Выставка продлится один месяц»,- сказал исполняющий обязанности директора Государственного историко-культурного заповедника-музея «Азрет Султан» Ерсин Тажибаев.

Расположенный в комнате Казандык мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, Тайказан, был отлит в 1399 году в кузнице мастера Абдила Азиза Шарафуддина Тебризи в населенном пункте Карнак, в 25 километрах от города Туркестан по приказу Амира Тимура, правителя Турана. Тайказан отлит из семи видов металлов, таких как золото, серебро, медь, бронза, свинец, цинк и олово.

Вес Тайказана — 2 тонны, емкость — 3 тысячи литров, высота -1,62 метра, диаметр — 2,42 метра. Тайказан состоит из пяти частей.

На Тайказане имеются аяты Корана и хадисы Пророка Мухаммеда (с. а. у.).