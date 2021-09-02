Военнослужащие механизированной бригады Шымкентского гарнизона стали победителями отборочного чемпионата регионального командования «Юг» по военному троеборью, который проходил в городе Тараз.

В соревнованиях приняли участие 9 команд или 27 военнослужащих, представляющие воинские части регионального командования «Юг». Ход соревнований, запланированный на два дня, был напряженным на первенстве как отдельного, так и командного зачета. Военные спортсмены соревновались в метании гранаты на дальность, выполняли упражнения по стрельбе. В комплексе общевойсковых упражнений также проходили соревнования по бегу по полосе препятствий на дистанцию 400 метров, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

По итогам соревнований военнослужащие механизированной бригады Шымкентского гарнизона с отличными результатами в личном и командном зачете выиграли Гран-при округа. В отдельном зачете звание победителя присвоено сержанту Асилбеку Карабаю.

— Тяжело в учении – легко в бою, мы два месяца неустанно готовились к этому конкурсу в соответствии с планом боевой подготовки. Стремление таких ребят к победе и поддержка руководства части дает свои результаты. Мы приложим все усилия, чтобы стать победителями и в предстоящем чемпионате Вооруженных Сил, — говорит главный тренер команды майор Мадияр Бабаханов.

Команда Шымкентского гарнизона, ставшая победителем, будет представлять региональное командование «Юг» на чемпионате Вооруженных Сил, который пройдет с 22 по 25 сентября текущего года в городе Алматы.