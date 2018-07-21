На 19 июля в южных регионах Казахстана намолочено 437,6 тыс. тонн зерновых.

Как указывается в сводке МСХ РК, на 19 июля в южных областях с 238,9 тыс.га (22,5% площадей) при средней урожайности 18,3 ц/га получено 437,6 тыс. тонн зерновых нового урожая.

В частности, хлеборобы Алматинской области получили 78,5 тыс. тонн, Жамбылской — 177,6 тыс. тонн, Кызылординской — 6,34 тыс. тонн. В Туркестанской области с 47,7% площадей получено 175,2 тыс. тонн зерновых.

Напомним, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», согласно прогнозу Международного совета по зерну, Казахстан в нынешнем сезоне соберёт 17,8 млн. тонн зерна против 19,3 млн тонн годом ранее. Из этого объема пшеница составит 13,7 млн тонн (14,8 млн — в 2017г.).