Половина из них заразились эпидемией до начала нового учебного года.

Одноклассники больных детей были изолированы на 14 дней. В общей сложности в городе перешли на дистанционное обучение более 3000-х школьников.

В Шымкенте растёт число школьников, заболевших коронавирусом. На дистанционное обучение перевели 114 классов. При этом учебные заведения продолжают работать офлайн. 41-я школа имени Макаренко стала лидером по заболеваемости коронавирусом. 9 учеников разных классов оказались контактными, либо заболевшими.

— Знаете, я даже не знаю, как эта болезнь переносится. Ребёнок, ну, ангина, горлышко болит, говорит, глотать больно. Вызвали врача и вот как-то вот так. Врач определил, взяли ПЦР-тест. А так вообще, состояние у девочки лёгкое, не тяжелое, я в полном порядке сейчас. Но мы всё равно сидим на карантине, так как вся семья контактная, вот мой муж, моя дочка, мы на карантине, — рассказывает родитель на карантине.

Директор школы убеждена, их ученики заразились в переполненном общественном транспорте. В школе созданы все санитарные условия: кабинеты оснащены санитайзерами, кварцевыми лампами, дезинфекционными ковриками. Для школьников открыли 3 входа, где обязательно измеряют температуру. Также контролируется выполнение работ по проветриванию и дезинфекции классов по графику.

— По случаю когда выявляются такие дети, нам постановление передаётся через СЭС Енбикшинского района. На основании этого постановления внутришкольный приказ издаётся, мы этот класс отправляем на две недели на карантин. У детей соответственно свои закреплённые, со своих закреплённых поликлиник приходят врачи будут ПЦР-анализ и вот первый класс который у меня ушёл на карантин уже на следующей неделе должен выйти на занятия, — рассказывает Айна Сарымсакова, директор школы-лицей №41 им. А. Макаренко.

Также симптомы коронавируса зафиксированы у 34 студентов. Из них, 16 студентов ВУЗов и 18 студентов колледжей. В числе зарегистрированных учебных заведений — учебные заведения №2, №6, №5 и колледжи «Болашак», М. Утебаева. Обучаются они дистанционно.