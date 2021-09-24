О жуткой находке сообщили жильцы дома №12 по улице Диваева.

Очевидцы сообщили правоохранителям, что бездыханное тело девушки находится на детской площадке в Аль-Фарабийском районе Шымкента.

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О жуткой находке сообщили жильцы дома №12 по улице Диваева, 18 сентября около шести часов утра, сообщают корреспонденты программы «Экстренный вызов».

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По инсайдерской информации, девушка 1993 года рождения висела на веревке, привязанной к детской горке.

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Официального подтверждения данной информации от @police_shymkent пока не поступало.