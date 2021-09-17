Еще два человека, один из которых — пятилетний ребенок в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Всему виной — проточный водонагреватель.

Трагедия произошла вечером 16 сентября в одной из квартир мкр Восток. Врачи, прибывшие на вызов, констатировали смерть женщины 1966 года рождения. Еще двоих обитателей квартиры — 1995 года рождения и пятилетнего ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Прибыв на место вызова, аварийная бригада выявила в квартире нарушение монтажа газовых приборов — они были вынесены на лоджию, при этом в дымоходе проточного водонагревателя отсутствовала тяга. Дымоотводящая труба (гофра) проточного водонагревателя с контр уклоном вниз выведена через стену лоджии на улицу.

Причины несчастного случая выясняются.

Специалисты газового хозяйства в очередной раз призывают не производить никаких манипуляций с газовым оборудованием и тем более не устанавливать водонагреватели в квартирах, в которых их не было изначально по проекту — рано или поздно это приводят к тяжелейшим потерям.