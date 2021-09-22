В Шымкенте представители религиозных конфессий соревнуются в спортивных состязаниях, пропагандируя здоровый образ жизни.

Первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан, представитель ДУМК по городу Шымкент Бакдаулет Абдрахманов приняли участие в торжественной церемонии открытия конкурса и пожелали командам удачи.

В соревнованиях принимают участие 10 команд из религиозных объединений и управлений города. Они соревнуются по футболу, настольному теннису и шахматам.

С 22 сентября по 15 октября пройдет отборочный турнир, а 15 октября-финальные соревнования. 18 октября состоится награждение победителей и призеров.

Все участники получат благодарственные письма от организаторов, а победители получат ценные призы и кубок. Соревнования проводятся с соблюдением карантинных мер.