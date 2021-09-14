На основании исполнительного листа Енбекшинского районного суда уничтожено 8 070 единиц алкогольной продукции, подготовленной к реализации.

Судебные исполнители Департамента юстиции г.Шымкент совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований г.Шымкент ликвидировали фальсифицированную продукцию известных торговых марок.

В ходе расследования было установлено, что житель города арендовал цех, где занимался изготовлением нелегальной продукции на основе этилового спирта. Также использовались крышки для водочных бутылок, этикетки, коробки и акцизные марки, которые он приобрел через Интернет за 1500 000 тенге. Также установлено, что на работу нанял людей, арендовал грузовик, сообщает пресс-служба Департамента юстиции.

Департаментом экономических расследований города Шымкента были пресечены его незаконные действия.

В главном судебном разбирательстве подсудимый полностью признал свою вину. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 458 500 тенге.

Бутылки с паленым алкоголем были доставлены на мусорный полигон, уничтожены с помощью спецтехники и засыпаны грунтом.