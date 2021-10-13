Жители Толебийского проводили в последний путь 21-летнего парня, которого убило ударом тока.

Местные жители говорят, столбы, установленные полвека назад, сгнили и норовят упасть. А тянущиеся провода соприкасаются с ветками деревьев.

В многодетной семье Тогызалиевых — сегодня траур. Второго сына — Азамата убило током.

Все произошло в огороде. 21-летний Азамат собирал с другом яблоки. Задев железную лестницу, молодой человек внезапно упал. Родные пытались оказать первую помощь, но тщетно. Реанимировать молодого человека не удалось.

«Мы услышали крик и прибежали. Мы несколько часов пытались его снять, но не получалось. Сегодня у нас траур, хороним мальчика», — говорит Жумагали Есмурзаев, житель сельского округа Каскасу.

Отец погибшего рассказывает, что лестница оказалась в опасной близости с электропроводами. Сельчане неоднократно обращались в акимат, чтобы чиновники заменили или подняли высоковольтную линию: она всего в четырёх метрах над землей. Но всё без толку.

«Теперь не знаю, что делать дальше. Мы все обращались, чтобы заменили линии, но никто не обращал внимание. И вот трагедия случилась», — говорит Керимжан Тогызалыулы, отец погибшего.

В селе Верхнее Каскасу большинству электрических столбов больше 50 лет. Опоры давно отслужили свой срок и требуют замены. Столбы трухлявые, когда идет дождь, провода искрят.

«Под этими линиями ходят ученики, а что если с ними что-то случится. Одной трагедии мало?», — говорит Жарылкасын Мырзахметов, житель сельского округа.

В местном акимате в трагедии винят самих жителей. Мол, столбы изначально были установлены за воротами домов.

«Сначала были построены столбы, затем сельчане возвели свои дома и пристройки, и столбы оказались на территории их домов. Не все, конечно, так сделали, но многие», — говорит Меиржан Дуйсебаев, заместитель акима сельского округа.

По словам замакима, в следующем году в селе установят 30 новых столбов. Что будет с остальными гниющими электроопорами, чиновник ответить не смог.