В Туркестанской области ежегодно проводятся сотни высокотехнологичных операций для детей. За 8 месяцев текущего года за счет фонда обязательного социального медицинского страхования проведено 18 операций.

«Фонд социального медицинского страхования оплачивает обучение и повышение квалификации казахстанских врачей. Проведение мастер-классов с привлечением иностранных специалистов позволит обучить профильных отечественных врачей новым технологиям, внедряемым в казахстанских больницах и НИИ», — сказал директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области Асхат Бейсенбаев.

В отделение кардиохирургии Туркестанской областной детской больницы 2-месячный ребенок поступил в тяжелом состоянии по линии санавиации из городской детской больницы Шымкента.

Стоит отметить, что дефект у ребенка во время родов не выявлен.

На консультации с кардиохирургом в областной детской больнице у ребенка обнаружили сложный порок сердца.

Его перевели в отделение кардиореанимации в экстренном порядке для оказания кардиологической помощи. Квалифицированные врачи и кардиохирурги Туркестанской областной детской больницы провели ребенку сложную операцию по устранению врожденного порока сердца.

В результате интенсивной терапии, проведенной в послеоперационный период, состояние малыша улучшилось. Сегодня ребенок выписан из больницы на дом и взят на амбулаторное наблюдение.