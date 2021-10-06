Водители могут получить консультации по платным дорогам с 5 по 11 октября.
Сотрудники МИИР РК, Казавтожола, палаты предпринимателей «Атамекен» и областных филиалов ответят на вопросы про платные дороги на участках Кайнар – Тараз – Шымкент, Шымкент – Ташкент –Туркестан – Кызылорда, Щучинск – Кокшетау, Капшагай – Талдыкорган, Нур-Султан – Павлодар.
Встречи пройдут с 5 по 11 октября с 11.00 до 18.00 ч.
Вопросы также можно задать, позвонив в Cаll-центр 1403.
6 октября:
• с 11.00 до 18.00 – придорожный сервис «Акжол «, посёлок Шидерты 1209 км;
• с 10.00 до 13.00 – площадка отдыха на 453 км участка Тараз-Кайнар;
• с 15.00 до 18.00 – площадка отдыха на 583 км участка Тараз-Шымкент.
• с 11.00 до 18.00 – Алматы – Усть-Каменогорск, площадка отдыха км. 124 +200 (слева).
В следующие дни водителей будут принимать с 11.00 до 18.00 на участках:
8 октября:
• Шымкент – Ташкент, 84 км. а/д Алматы – Шымкент – Ташкент – Термез 719-803 км;
• Шымкент – Кызылорда, 195 км ( а/д «гр. РФ-Шымкент 2252-2057 км;
• Северный обход, Шымкент на территории ОДС Самрук (а категории).
9 октября:
• Сарыагашский район, Площадка отдыха км 792 имеется ЦРК.
10 октября:
• Туркестан, «кемпинг 777″, км 2095 а/д Самара-Шымкент.
10-11 октября:
• Шымкент – Тараз, 42 км. а/д Алматы – Шымкент – Ташкент –Термез» 674-632 км.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан