Героине этого материала назначили 19 лет лишения свободы за убийство девушки. Суд решил, что убийство совершенно группой лиц.

Журналистам сайта OTYRAR, удалось поговорить с осужденной и узнать, как она отбывает срок, встала ли на путь исправления. У женщины на свободе растет дочь Сама убийца мечтает начать новую жизнь, только сидеть еще долго!

Заключенная отбывает свой срок в Шымкенте, в колонии строго режима 167/4. К слову, единственная в Казахстане, где отбывают свое наказание женщины с пометкой «особо тяжкое преступление»! Жизнь тут идет по жесткому графику.

МЕСТЬ ЗА «СТУКАЧЕСТВО»

«Я с малых лет была хулиганкой, дралась всегда, о чем сейчас жалею. Как-то раз, я уже разведенная была, у меня уже была дочь тогда. Я встретилась с друзьями, и мы поехали пить пиво. К нам, в компанию пришла незнакомая мне девушка. Мы поговорили, посмеялись и я рассказала, что недавно забрала телефон у одного человека ну и мы разошлись после отдыха. Утром ко мне пришла полиция и рассказали, что на меня завели дело. После все пошли на мировую, а оказывается меня сдала та девушка. У меня была сильная обида на нее. И вот, как-то мы встретились в городе с ней», — рассказывает осуждённая.

Та встреча была трагичной для всех. Девушку насильно посадили в авто и вывезли на разборки за город. О том, что произошло той ночью, осужденная вспоминает с трудом. Помнит только то, что оставили девушку без сознания. Она уверяет, надеялись что выживет и все будет в порядке. Только вот вышло все иначе.

Я НЕ ХОТЕЛА УБИВАТЬ

«Мы вывезли ее за город, там я вывела ее из авто и дала ей пару «шапалаков» (шапалак — пощечина). Она упала, потом откуда-то появилась труба и моя подельница ударила трубой по голове, я забрала трубу и начала орать, потом трубу отдала подельнику, кстати, они тоже сидят за решеткой. Девушка упала и мы сразу уехали. Уже в машине я поняла, что у меня упал телефон, мы вернулись за ним, девушка еще была жива. Я не могу себя простить, что я не забрала ее тогда. Мы ее выкинули в овраг, чтоб не видно было и уехали. У меня была истерика, меня не могли успокоить, я не знала что делать», — рассказывает осужденная.

Убитую девушку найдут спустя месяц, вернее останки тела.

НА КОЛЕНЯХ К МАТЕРИ

«Спустя месяц, ко мне пришла полиция, меня забрали и после выяснилось, что останки тела принесла собака, после назначили экспертизу и стало понятно, что это было тело той девушки. Нам дали по 19 лет. Я понимаю и принимаю вину, но я не хотела убивать, я жалею что не забрала ее обратно в город. Я жду момента, когда выйду на свободу, чтоб встать на колени перед ее матерью. Кто я такая, чтоб забирать жизнь человека. Я прошу меня простить», — говорит осужденная.

Заключенная рассказывает, что поняла все и осознала. Главная ее цель — вернутся на волю и начать все заново! Дома ее ждут дочь и родители.

Шуддин Саидов