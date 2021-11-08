В одной из шымкентских больниц разгорелся громкий скандал. Родители 24-летней пациентки требовали наказания для хирурга. С момента удаления кисты с легкого у девушки прошло уже восемь месяцев, а ее так и не выписали.

В апреле Асель Кокановой сделали, казалось бы, простую операцию по удалению кисты с легкого. Вместо положенных 20 минут, она длилась четыре часа. С тех пор Асель живет как в кошмаре. Сначала у нее обнаружили туберкулез, а затем место разреза стало гнить. Семья уверена, инфекцию ей занесли во время перевязок.

«Сколько мы уже бьемся, просим помощи. Я писала в областной департамент, утром в Минздрав звонила. Везде один ответ: — ждите очередь по порталу». Я что, должна смотреть, как мою дочь медленно убивают? Она даже ходить не может, ее там заставляют самостоятельно двигаться. Для нее мучение даже в туалет сходить», — говорит Асем Кадырова, мама пациентки.

По словам мамы девушки, её дочь неоднократно попадала в больницу.

«У нее повысилась температура, пролечили дочь 14 дней, выписали и опять госпитализировали. Дочка плохо чувствует себя уже 8 месяцев», — говорит мама девушки.

Не выдержав терзаний дочери в туберкулезном диспансере, родные Асель пришли в больницу с требованием перевести девушку в столицу. С момента операции она похудела на 30 килограммов.

«Операция была сделана немного преждевременно из-за того, что уже не было времени ждать дальше. Поэтому полное обследование проведено не было. На следующей неделе, если родственники согласятся, мы постараемся по квоте отправить пациентку в Нур-Султан, либо в Алматы. При необходимости все дорожные затраты возьмем на себя», — говорит Нуржан Естемисов, зам. главного врача больницы №1 Шымкента.

Врач, проводивший операцию, все еще работает в больнице.

«Была экспертная комиссия департамента общественного здравоохранения по этому вопросу. Виновные получили наказание. Нашему врачу был объявлен строгий выговор», — говорит врач.

Обнаружение туберкулеза, между тем, остается загадкой. Сами медики уверены, что инфицирована девушка была еще до операции. Обещаниям врачей семья Асель не верит, они намерены искать справедливости в суде. Наказать хотят не только хирурга, но и всё руководство больницы.

Анастасия Новикова