Он обвиняется в вымогательстве и получении взятки в 1 100 000 тенге.

Специализированным следственным судом Туркестана рассмотрено ходатайство следователя агентства РК по противодействию коррупции о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого Нурлана Жаманкөза, 1971 года рождения, заместителя руководителя ГУ «Отдел инфраструктуры и коммуникаций» акимата города сообщает inbusiness.kz.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 366, ч. 3, п. 1, УК РК. Как указывается в обвинительном акте, «подозреваемый Жаманкөз Н., являясь должностным лицом, путем вымогательства получил взятку в значительном размере, в сумме 1 100 000 тенге, за действия в пользу взяткодателя, которым он может способствовать в силу занимаемого им служебного положения и общее покровительство… 1 ноября 2021 года в 16:42 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного вышеуказанной статьей УК РК, подозреваемой Жаманкөз Н. был задержан».

Следственный суд Туркестана выдал санкцию на арест и избрание меры пресечения на период следствия в виде содержания под стражей до 2 месяцев. Решение суда пока не вступило в законную силу. Адвокаты и сам арестованный намерены добиться изменения меры пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы.

Тимур Назаров