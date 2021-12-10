Об этом в ходе брифинга в СЦК сообщил аким Шымкента Мурат Айтенов.

По его словам, за годы Независимости, благодаря политике Елбасы Нурсултана Назарбаева, вся страна, в том числе и город Шымкент, динамично развивается. За последние 30 лет численность населения Шымкента с 400 тыс. человек достигла 1 млн человек.

«В 1991 году в городе было 72 школы, сегодня 202 школы дают образование подрастающему поколению. На заре Независимости было 68 тыс. учащихся, на сегодняшний день более 250 тыс. учащихся. Количество объектов культуры увеличилось с 52 до 120, спортивных объектов — с 337 до 900. В 90-е годы в городе было 22 объекта здравоохранения, сейчас — 110. За 30 лет средний возраст жителей Шымкента увеличился с 63 до 71 года. За эти годы объём промышленной продукции в городе увеличился с 10 млрд тенге до 670 млрд тенге. Бюджет города вырос с 1 млрд тенге до 497 млрд тенге на сегодняшний день», — рассказал аким города.