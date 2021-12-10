Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Байдибек би — Аргынбекова начнется 5 января 2022 года, передает OTYRAR.

В этой связи заместитель акима города Максут Исахов совместно с подрядчиком провел выездное совещание с предпринимателями на территории объекта.

В соответствии с технической характеристикой дорожного полотна, ведется строительство дороги по проспекту Байдибек би на расстоянии 700 метров, по улице Аргынбекова на расстоянии чуть больше 900 метров.

По плану будет 4-6 полосная дорога шириной 80 метров, также предполагается наличие пешеходной дороги и велодорожки.

Полное завершение строительства развязки запланировано на конец 2023 года.