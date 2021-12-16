Мой Шымкент, Шымкент!
Начиная свою историю жизни в этом городе, я хотела бы процитировать отрывки из поэзии казахского поэта Ильяса Джансугурова: “Льются тучи с высоты, благоухают цветы, это походит на рай, чей это радостный край?” Эти слова можно соотнести к нашему городу: Чимкент, Шымкент!
Детство, Отрочество, Юность, а теперь зрелые годы связали меня с этим городом навсегда.
Приезжая на летних каникулах с поселка Яныкурган в этот город к сестре я влюбилась навечно. Проводила я дни в тихой библиотеке на 112 квартале. Запах книг и журналов был особенный, читали все взахлеб.
Проходя через парк, ныне парк Абая, восторженно глядя на клумбы роз, фонтаны и журчанье арыков запомнились тогда. И каково было изумленье, когда вдруг на распределении после окончания АИНХ меня отправили в Чимкент-Госбанк тогда.
Ведь было время беззаботное тогда, что трудоустроят тебя Всегда! Какие Люди встретились тогда в Чимкенте! С большой буквы Люди — я благодарна Богу! Банкиры: Касымов, Натрускин, Султанбаев, Шкарупа, Хван и Цой своей командой боевой мне сферу Банка приоткрыли. Контроль финансов всей промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры сосредоточен был у них.
Заводы: “Шинный” и “Свинцовый”, “Эластик” и “Заря”, институты каракулеводства и много разных всех НИИ, вы не поверите и даже рынки с проверкой обходя: как все соблюдают кассовые дисциплины и целевое использование получаемых строго по маршруту утвержденному денег.
Город шумел, город развивался. Вечерами встречал кинотеатр “Казахстан”. С друзьями ходили на звезды ЯЛЛА, Лили Иванова еще много звезд.
Дендропарк и дорога в Спортивном.
Но все быстротечно… Шымкент не узнать. Он стал красивее, теперь Мегаполис!
Желаю ему я успешного взлета! Чтобы с гордостью каждый мог здесь сказать: Это мой Шымкент и здесь развивать, создавать, созидать и городу мог отдавать частичку любви, его воспевать!
Во благо города и будущего поколения. И опять хочу закончить отрывком из произведения Ильяса Джансугурова “Казахстан”: И сердце, и песню тебе считаю за счастье отдать…,” мой Шымкент!
С уважением, Даулетова Улжан Увайдаевна, житель города пенсионер.