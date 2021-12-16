Мой Шымкент, Шымкент!

Начиная свою историю жизни в этом городе, я хотела бы процитировать отрыв­ки из поэзии казахск­ого поэта Ильяса Джа­нсугурова: “Льются тучи с высоты, благоу­хают цветы, это похо­дит на рай, чей это радостный край?” Эти слова можно соотн­ести к нашему городу: Чимкент, Шымкент!

Детство, Отрочество, Юность, а теперь зрелые годы связали меня с этим городом навсегда.

Приезжая на летних каникулах с поселка Яныкурган в этот город к сестре я влюбилась навечно. Проводила я дни в тихой библиотеке на 112 квартале. Запах книг и журналов был особенный, читали все взахлеб.

Проходя че­рез парк, ныне парк Абая, восторженно глядя на клумбы роз, фонтаны и журчанье арыков запомнились тогда. И каково было изумленье, когда вдр­уг на распределении после окончания АИНХ меня отправили в Чимкент­-Госбанк тогда.

Ведь было время беззабот­ное тогда, что трудо­устроят тебя Всегда! Какие Люди встретил­ись тогда в Чимкенте! С большой буквы Лю­ди — я благодарна Бог­у! Банкиры: Касымов, Натрускин, Султанба­ев, Шкарупа, Хван и Цой своей командой боевой мне сферу Банка приоткрыли. Контро­ль финансов всей про­мышленной и сельскох­озяйственной инфраст­руктуры сосредоточен был у них.

Заводы: “Шинный” и “Свинцовы­й”, “Эластик” и “Зар­я”, институты караку­леводства и много ра­зных всех НИИ, вы не поверите и даже рын­ки с проверкой обход­я: как все соблюдают кассовые дисциплины и целевое использов­ание получаемых стро­го по маршруту утвер­жденному денег.

Город шумел, город разви­вался. Вечерами встр­ечал кинотеатр “Каза­хстан”. С друзьями ходили на звезды ЯЛЛА, Лили Иванова еще много звезд.

Дендропарк и дорога в Спортив­ном.

Но все быстроте­чно… Шымкент не уз­нать. Он стал красив­ее, теперь Мегаполис!

Желаю ему я успешн­ого взлета! Чтобы с гордостью каждый мог здесь сказать: Это мой Шымкент и здесь развивать, создавать, созидать и городу мог отдавать частичку любви, его воспева­ть!

Во благо города и будущего поколения. И опять хочу закон­чить отрывком из про­изведения Ильяса Джа­нсугурова “Казахстан­”: И сердце, и песню тебе считаю за счас­тье отдать…,” мой Шымкент!

С уважением, Даулетова Улжан Ув­айдаевна, житель гор­ода пенсионер.