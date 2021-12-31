Одна из замечательных новогодних традиций нового года — запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники.

Но у такой забавы есть и другая сторона — опасность для здоровья людей. Чтобы первого января не оказаться на больничной койке, о своей безопасности нужно позаботиться уже сейчас.

Использовать пиротехнику можно только на специальных площадках — подальше от жилых домов, деревьев, линий электропередач. А зрители должны находиться на расстоянии 35-50 метров от взрывающейся пиротехники. Фитиль необходимо поджигать сбоку, а не наклонившись над изделием сверху.

Но даже выполняя все эти требования можно поплатиться здоровьем, главное — правильно выбрать пиротехнику. Покупать хлопушки и салюты нужно в крупных торговых сетях, с сертификатами соответствия и наклейками на русском или казахском языке.

«Есть сертификат соответствия, при случае покупки пиротехники нужно будет запросить этот сертификат соответствия. И обратить внимание нет ли повреждений на самой пиротехнике. Срок годности нужно будет просмотреть, если срок годности вышел, то соответственно, этот товар очень опасен», — говорит Жолдас Ахметов, специалист Енбекшинского отдела по ЧС г.Шымкента