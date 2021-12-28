Ежегодно в декабре в торговых центрах царит предпраздничная суета.

Люди выстраиваются в длинные очереди за подарками для родных, коллег и знакомых.

Зоя Шаинова сейчас занята выбором сладких подарков для своих племянников. Чтобы обрадовать своих близких на новый год, девушка начинает копить деньги еще с начала осени. У Зои большая семья, поэтому в этом году на подарки она потратила около 200 тысяч тенге. Девушка признается, хоть праздники и обходятся ей дорого, для нее самое главное сделать приятное близким.

«Я сегодня пришла в магазин, чтобы взять подарки моим племянникам. У меня 6 племянников, 5 сестёр и родители. Ну где-то получается плюс минус 10 человек, которым я должна подарить подарки. Я думаю я всем возьму одинаковые подарки, чтобы мои племянники не обиделись. Например, вот эти неплохие своим родителям и сёстрам я уже заказала подарки с интернета, так как там была неплохая распродажа и я неплохо так сэкономила», — рассказывает Зоя Шаинова.

По статистике почти половина казахстанцев хотят подарить своим близким подарочные наборы косметики и парфюмерию, чуть меньше игры и игрушки, 40% предпочитают дарить одежду, обувь, кожгалантерею и аксессуары, всего 6% могут раскошелиться на сертификаты на поездку за границу.

Большинство казахстанцев в качестве подарка хотели бы видеть денежные средства, бытовую технику, гаджеты и ювелирные изделия. А шымкентцы же готовы потратить от 40 до 100 тысяч тенге, чтобы обрадовать своих близких.

«50 тыс. либо 60 тыс. наверное потратим, на большее уже возможности не будет. Всегда экономим на подарках, просматриваем, где какие акции, скидки и рассрочку конечно же», — говорит жительница г. Шымкента.

«40 тыс. тенге наверное, я один в семье и родителей только двое. Подарки от всей души, особенно родителям, поэтому не буду экономить«, — рассказывает житель г. Шымкента.

«Ну 100 тыс. тенге наверное, новый год символический же праздник, подарки тоже«-, говорит жительница г. Шымкента.

«Ну если с супругой отмечать, то около 50 тыс. тенге хватит«, — рассказывает житель г. Шымкента.

Как выяснилось, новогодние праздники многим шымкентцам наносят серьезный удар по карману. Возможно, из-за этого горожане именно в декабре влезают в долги чаще, чем в остальные месяцы. Поэтому эксперты советуют сначала составить список людей, которых хочешь обрадовать, далее таблицу подарков и только потом отправляться за ними.

Подарки на новый год своими руками набирают популярность. Люди снова стали ценить ручную работу. Хэнд-мэйд картины отлично дополнят любое оформление жилого пространства. Всё, что потребуется: гуашь, кисточка и бумага. В итоге, подарок обошелся всего в тысячу тенге.

К слову, при выборе подарка, специалисты советуют отказаться от подарков с намеком на какие-либо недостатки, мол крем «от морщин» или же книга «как быстро похудеть».

Коркем Усибалиева