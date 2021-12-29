24-летнему парню из Шымкента, который поставлял в засушливые регионы корма, подарили 3-комнатный дом, сообщает OTYRAR.
Денежные средства собирали всей страной, не обошлось и без помощи меценатов. Всего собрали около 18,5 млн тенге.
Напомним, в июне 2021 года из-за засухи в западных регионах страны массово гибнул скот. Тогда молодой парень из южного мегаполиса собирал десятки людей на сенокос и организовал поставку 6 вагонов сена и прессованной люцерны в пострадавшие от засухи регионы.
Купленный на собранные деньги дом просторный, парень говорит, что теперь можно смело жениться.
«Я хотел деньги, выделенные на дом, потратить на нуждающихся людей. Но, вот ребята купили дом. Спасибо большое, скоро женюсь и заведу семью. Но, помогать буду продолжать и дальше»,- сказал Курмет Талапказы.