24-летнему парню из Шымкента, который поставлял в засушливые регионы корма, подарили 3-комнатный дом, сообщает OTYRAR.

Денежные средства собирали всей страной, не обошлось и без помощи меценатов. Всего собрали около 18,5 млн тенге.

Напомним, в июне 2021 года из-за засухи в западных регионах страны массово гибнул скот. Тогда молодой парень из южного мегаполиса собирал десятки людей на сенокос и организовал поставку 6 вагонов сена и прессованной люцерны в пострадавшие от засухи регионы.

Купленный на собранные деньги дом просторный, парень говорит, что теперь можно смело жениться.

«Я хотел деньги, выд­еленные на дом, потра­тить на нуждающихся людей. Но, вот ребята купи­ли дом. Спасибо боль­шое, скоро женюсь и заведу семью. Но, по­могать буду продолжа­ть и дальше»,- сказал Курмет Талапказы.