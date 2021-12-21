В этом году в Шымкенте 10 библиотек прошли полную модернизацию.

Одна из них — специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан южного мегаполиса. Впервые она открылась еще в 1969 году. Сегодня после полной модернизации библиотека открыла свои двери уже в новом формате. В церемонии открытия столь важного социального объекта принял участие аким города Мурат Айтенов.

«Модернизация — это не значит что мы прерываем связь с прошлым и стремимся только к новому. Сами знаете, социальные сети интернет отдаляет молодежь от литературных ценностей. Мы не можем отказаться от цифровизации, но имеем возможность адаптироваться. Библиотеки — это кладезь знаний, центр духовного просвещения. Поэтому мы должны обновлять, модернизировать старые библиотеки, чтобы привлечь как можно больше людей и молодежи», -сказал М. Айтенов.

Ознакомиться с работой модернизированной библиотеки и обменяться опытом приехали и руководители библиотек для незрячих из Алматы, Жамбылской и Кызылординской областей.

Посетителям предоставляются креативные уголки для чтения и возможность ознакомиться с каталогами электронных книг. Конференц-залы оснащены современной техникой и интернет-связью.

Также в библиотеке функционирует зал «Baby Books» для дополнительного образования детей и уголок отдыха, места для прослушивания музыки.

В библиотеке установлена летняя сцена для читателей, современные капсулы и детская площадка. В библиотеке также пополнилось количество аудиокниг. Их озвучивали артисты городских театров и работники культуры.

На сегодняшний день специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих обслуживает порядка 7 тысяч человек. После модернизации планируется увеличить количество читателей до 14 тысяч. Книжный фонд специальной библиотеки насчитывает более 140 тысяч экземпляров литературы. Также в планах у руководства библиотеки довести показатель книговыдачи до 170 тысяч и увеличить книжный фонд до 150 тысяч.