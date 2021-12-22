Компания HeadHunter Казахстан представила рейтинг самых востребованных професий по итогам 2021 года.

Самое большее число размещенных вакансий пришлось на профобласти продажи (более 85 тысяч вакансий), бухгалтерия, учет и финансы (более 35 тысяч вакансий), и административный персонал (более 30 тысяч вакансий). Далее идут информационные технологии, строительство и недвижимость.

Если говорить про отдельные специализации, то в тройку самых востребованных профессий вошли продавец, бухгалтер и менеджер по работе с клиентами. Также работодатели искали сотрудников на должности менеджеров по продажам, строителей и представителей оптовой торговли.

Именно эти професии чаще искали работодатели. К слову, на сегодняшний день в базе HeadHunter находится более 3 млн. резюме и более 36 тысяч вакансий. За 2021 год работодатели разместили на сайте более 350 тысяч вакансий, что на 59% больше, чем в 2020 году.

Тем не менее, по данным бюро национальной статистики, уровень безработицы в целом по стране в III квартале 2021 года составил 4,9% рабочей силы. Наибольший показатель безработицы зафиксирован в Туркестанской области и Алматы — 5,1% и Шымкенте — 5 %.