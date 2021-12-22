В южном мегаполисе за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 8 человек. Это самый высокий показатель за последние 5 дней.

Всего за прошедшие сутки (21 декабря) в Казахстане зарегистрировано 416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днем ранее показатель составил 369.

Самый большой прирост заболевших отмечается в Нур-Султане (65), Карагандинской (49) и Павлодарской областях (47).

На юге страны относительно стабильная ситуация. В Туркестанской и Жамбылской областях зарегистрированы по 1 случаю заболевания, в Шымкенте — 8.