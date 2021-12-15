Съемочная группа телеканала OTYRAR сейчас находится в международном аэропорту Шымкента.

Поступило сообщение о том, что в здании аэропорта заложена бомба, эвакуированы люди. Ситуация спокойная, люди с пониманием относятся к проверке, говорит корреспондент, прибывший на место.

«Люди ждут пока закончится проверка, кто-то снимает, кто-то просто ждет. Все спокойно. К зданию аэропорта никого не пускают», — передает корреспондент телеканала «OTYRAR».

Обстоятельства дела выясняются. Вот несколько фотографий из места происшествия.